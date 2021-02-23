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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı

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Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı
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OSMANİYE’de seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılmaz hale geldi, taşıdığı halı ve tekstil malzemesi yükü de tamamen yandı.

Halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet yandı
D400 Karayolu Tehçi köyü yakınlarında Mehmet Başak yönetimindeki 80 GN 663 plakalı halı ve tekstil malzemesi yüklü kamyonet, hareket halindeyken alev aldı. Kamyonetinin kasa kısmından dumanların yükseldiğini gören Başak, aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede aracın tamamını saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi, taşıdığı yük de neredeyse tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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