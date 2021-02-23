Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Koronavirüs pandemisi nedeni ile alınan önlemler çerçevesinde halı sahalar bir süredir çalışamıyordu. Normalleşme adımlarının gündeme gelmesi ile şimdi de halı sahaların durumu konuşuluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Ancak halı sahalarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Mart ayının gelmesi ile birlikte bu konuda da değişimler olabileceği tahmin ediliyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.