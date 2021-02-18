Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen halı sahaların, yeniden ne zaman işleyeceği sorgulanıyor. Halı saha işletmecileri ve çalışanlarının yanı sıra müdavimleri de halı sahaların yeniden açılacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam sona eren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi.

Mart ayının gelmesi ile birlikte bu konuda da değişimler olabileceği tahmin ediliyor. Gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.