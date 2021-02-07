Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan genelge ile faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahaların açılışı hakkında beklentiler artıyor. Halı saha işletmecileri ve çalışanlarının yanı sıra müdavimleri de halı sahaların yeniden açılacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor. İşte, en son gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılması ve vaka sayısına yönelik görüşler paylaşılıyor. Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yapılıyor.

Halı sahaların açılış tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.