Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Kovid-19 ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca açıklanan genelge ile faaliyetlerine geçici süre ara verilen halı sahaların, spor tutkunlarına kapılarını açacağı gün için tarih araştırmaları

son günlerde hız kazandı. İşte, en son gelişmeler...

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

KAFELER 15 OCAK'TA AÇILACAK İDDİASI

Kafe, restoran ve lokantaların durumunun Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile istişare edilmesi ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Orkun Ün, 15 Ocak tarihinde ikinci yeni normalin başlayacağını yazdı. Ün'ün yazısı şöyle;

"Kimi görsem, 15 Ocak diyor. Kim beni arasa, “15 Ocak’ta ne oluyor” diye soruyor.

Cuma akşamı birkaç kaynağımla telefonda konuştum.

Ne zaman açılıyoruz, ne zaman normale dönüyoruz, ne zaman karşılıklı kahve içebiliyoruz dedim.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse (ki gidecek gibi görünüyor) 15 Ocak’ta ikinci yeni normalimiz başlıyor.

Haziran ayı başında girdiğimiz döneme yeni normal demiş ve eski hayatımıza kısmen de olsa dönmüştük.

İşte ayın 15’inde de aynısı olacak.

Restoran ve kafeler saat sınırlamasıyla tekrardan açılacak. Yani gece yarılarına kadar oturma ilk aşamada yok.

Kapasite sorununa gelince.

Yüzde 50 kapasite ile müşteri kabul etme düzeni pek başarılı olmadı.

Büyük bir dertti o kontrolü sağlamak.

O yüzden bu sefer kapasite sınırlamasından çok HES koduyla önlemlerin alınması gündemde. Yani içeriye alınacak kişinin önce HES kodu ile kontrolü yapılacak.

2 haftalık deneme süresi sonrasında yani ocak sonunda, saat sınırlaması kalkacak.

Restoran ve kafelerin ruhsatlarındaki saate göre çalışmalarına izin verilecek.

Eğer büyük bir yol kazası olmazsa şubat ayının başında hepimiz kafemizde restoranımızda eskisi gibi oturup keyif yapabileceğiz.

Peki bar ve kulüpler ne olacak?

Onlar için maalesef iyi haber yok.

İnsan kalabalığının çok fazla olduğu, temasın kontrolsüzce yaşandığı bar ve kulüpler ne ocak ne şubat ayında açılacak.

Onlar için yaz başına kadar beklenecek.

Evet üzücü...

Evet çok can sıkıcı...

Ama söz konusu sağlık...

Eller kollar bağlı...