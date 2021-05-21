Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son bilgiler

Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.

1 Haziran sonrası süreçte bu mekanlar için düzenleme gündeme gelebilir.

Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara