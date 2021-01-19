Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son bilgiler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan yaklaşık 14 bin halı saha yeniden hizmete açılacağı günü bekliyor. Halı saha işletmecileri ve çalışanlarının yanı sıra müdavimleri de halı sahaların yeniden açılacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor. İşte, en son gelişmeler...

Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.