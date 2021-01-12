Halı sahalar ne zaman açılacak? İkinci normal ile halı sahaların açılış tarihi için gözler resmi açıklamada

Halı sahaların durumu son gelişmeler ile takip ediliyor. Korona virüste aşılama programının belli olmasıyla ikinci normalleşme süreci gündemde yer almaya başladı. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız" dedi. Halı sahaların açılacağı tarihin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada vaka sayısının belli bir sayının altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Halı sahaların açılacağı tarihle ilgili henüz İçişleri Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.

İSTANBUL'DA AŞI İÇİN ODALAR HAZIRLANDI

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "Aşı Uygulama Odası" oluşturulması hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında, İstanbul genelindeki kamu hastaneleri ve özel hastanelerde aşı odaları hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 7 Ocak'ta 81 il sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Yazıda, Kovid-19 salgını sürecinde, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirleneceği, bu odaların acil servisten uzakta olacağı belirtildi. Yazıda, aşı uygulaması yapılacak vatandaşların hastanelere randevu alarak geleceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşısının belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü uygulanmaya başlanacağını söyledi.

Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde de "Aşı Uygulama Odası" hazırlıkları tamamlandı.

Uygun koşullarda aşıların saklanıldığı hastanedeki aşı uygulama odaları, aşı dolabı, buz akülerinin olduğu aşı taşıma çantası, hastalarda aşıya bağlı istenmeyen etki oluşması halinde müdahale edebilmek için ekipmanlar, oksijen, vakum, elektrik setleri, hasta başı ünitesi ve sedye ile dizayn edildi.