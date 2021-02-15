Halı sahalar ne zaman açılacak? Gözler halı sahaların açılış tarihinde!

Halı sahalarla ilgili yapılacak açıklamalar sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüş ve Sağlık Bakanı Koca'nın normalleşme mesajını vermesiyle, halı sahalar için alınacak kararlar vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka sayısının belli bir rakamın altına inmesiyle kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını bildirmişti. Ancak halı sahalar ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Kısıtlamalarla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, şunları söylemişti;

"Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir."

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.