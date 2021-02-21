Halı sahalar ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte halı sahaların açılış tarihinde son gelişmeler

Halı sahaların açılacağı tarih, sporseverler ve işletme sahipleri tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İllerimizi, Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Erdoğan normalleşme için mart ayını işaret gösterdi. Ancak halı sahaların açılacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açılama yapılmadı.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili nihai kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." dedi.

Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.