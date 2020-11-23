Halı sahalar kapatıldı mı? Halı saha maçları ne zaman başlar? İşte son bilgiler

Halı sahaların durumu son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta koronavirüs önlemlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan halı sahaların faaliyetlerine ara verileceğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile hayat geçen kararla beraber halı saha maçı yapmayı bekleyenler son gelişmelere odaklandı. Ancak halı sahaların açılacağı tarihle ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Alınan karara göre, tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek." Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer önlemleri de sıraladı.

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.