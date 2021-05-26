Halı sahalar açık mı? Kademeli normalleşmede halı sahalar, yüzme havuzları ve spor salonları açıldı mı?

Koronavirüs salgını vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle 17 gün süren tam kapanma süreci tamamlanmış ve 1 Haziran’a kadar yeni bir kademeli normalleşme dönemine geçilmişti. Bu süreçte formunu korumak isteyen vatandaşlar, halı sahalar açık mı, yüzme havuzları ve spor salonları açıldı mı diye merak içerisinde. İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgeye göre halı sahalar, yüzme havuzları ve spor salonlarında son durum.

HALI SAHALAR AÇIK MI? YÜZME HAVUZLARI VE SPOR SALONLARI AÇILDI MI?

1 Haziran’a kadar devam edecek olan İçişleri Bakanlığı “Kademeli Normalleşme” genelgesinde belirtilenlere göre, bu süreçte halı sahalar açık olmayacak. Bununla birlikte yüzme havuzları ve spor salonları da hizmet veremezken, gözler 1 Haziran sonrası alınacak yeni kararlarda…

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE KAPALI OLAN İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilmektedir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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