Halı sahadan semt pazarına kadar HES kodlu hayat

Vaka sayısının artmasıyla birlikte koronavirüse karşı Türkiye genelinde yeni önlemler hayata geçirildi. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca getirilen yasaklarda “HES kodu” uygulaması da yaygın olarak kullanılıyor. Bazı illerde nikah, düğün, kına gecelerine, bazı ilerde ise halı saha maçlarına, AVM’lere, kuaför, berber, güzellik salonlarına “HES kodu” zorunluluğu getirildi. İşte ülke genelinde “HES kodlu” uygulamaya geçen illerden bazıları ve uygulama alanları:
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250’den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM’ler.
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DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar.
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ELAZIĞ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler.
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ISPARTA
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM’ler, kültürel ve sportif faaliyetler.
5
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İSTANBUL
Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.
6
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ANTALYA
Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri.
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GAZİANTEP
Tüm alanlarda.
8
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ANKARA
Bazı kamu kurum-kuruluşları, konaklama tesisleri, şehirler arası toplu taşımalar.
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İZMİR
Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım.
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AMASYA
Düğün ve eğlence organizasyonları, restoranlar, kafeler, kamu kurumları, bankalar.
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AFYONKARAHİSAR
Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar.
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KARABÜK
Kamu kurumları, bankalar, semt pazarları, AVM’ler, açık veya kapalı mekanlarda yapılan düğün, nikahlar, konaklama tesisleri, büyük marketler.
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KARAMAN
Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar.
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MALATYA
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, tüm kamu ve özel konaklama tesisleri.
15
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NEVŞEHİR
Kamu kurumları, özel kurumlar (turizm işletmeleri), şehirler arası otobüsler.
16
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SİNOP
Kamu kurumları, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediye başkanlıkları, bankalar, şehirler arası ulaşım.
17
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YALOVA
Şehirler arası ulaşım, halı sahalar ve pazarlar.
18
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ÇANAKKALE
Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı.
19
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YOZGAT
Kamu kurumları, bankalar, şehirler arası ulaşım, halı sahalar, konaklama tesisleri, pazarcılar, AVM’ler.
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BURDUR
Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri.
21
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BİLECİK
Tüm kamu kurumları, bankalar, pazarlar, ulaşım araçları.
22
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ARTVİN
Halı sahalar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri.