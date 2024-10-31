Halı sahadan dönerken serseri kurşunun hedefi oldu

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Olay Küçükçekmece Bağlar caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları şahsı cadde üzerinde gören saldırganlar, şahsı vurmak için kurşun yağdırdı. Ancak bu sırada halı sahadan evine arkadaşlarının aracıyla dönen 19 yaşındaki Muhammed Mutluay araç içerisinde vuruldu.

Bu sırada Muhammed Mutluay'ın vurulduğunu gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları talihsiz genci hastaneye kaldırdı. Ağır yaralan Muhammed Mutluay, kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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“10 GÜN ÖNCE OLDU O ÇOCUKLARDAN BİRİSİNİ VURDULAR BURADA”

Olay anını gören esnaf Tahir Yeniay, “Dükkanın önünde oturuyorduk. Silah seslerini duyduk. Ateş edilen gençler köşede dururken, husumetlileri geliyor ateş edip kaçıyor. O sırada yoldan geçen olayla alakası olmayan birisi vuruluyor. 10 gün önce oldu o çocuklardan birisini vurdular burada. Biz müdahale ettik çocuk hastaneye gitti taburcu oldu. Yine husumetlileri araçlar ateş edip gittiler” dedi.