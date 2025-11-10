Halı sahada panik anları! Arkadaşlarının müdahalesiyle hayatta kaldı

×
Gündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 13:50

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığılan M.U. (31), dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kaldı. Arkadaşlarının ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle hayatta kalan M.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Kasım’da Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla futbol oynayan M.U., topa vurduğu sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı. M.U.’nun hareketsiz kaldığını gören arkadaşları yanına koşup, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Dilinin boğazına kaçtığı tespit edilen M.U., arkadaşlarının müdahalesiyle tekrar nefes almaya başladı. Sahaya sevk edilen sağlık ekiplerinin de müdahalesi sonrası M.U., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.U.’nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşananlar ise halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde M.U.’nun topa vurduktan sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştuğu görüldü. (DHA)

#Adapazarı#Futbol#Güvenlik Kamerası

