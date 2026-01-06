×
Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçtı, hakem kurtardı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 13:18

Tekirdağ'da halı sahada mahalleler arasında düzenlenen futbol turnuvasında rakibi ile çarpışıp dili boğazına kaçan Erdem Kara, hakem Hakan Mutafçı'nın müdahalesi ile kurtarıldı.

Tekirdağ'da mahalleler arasında halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında geçen cumartesi günü Köseilyas ile Yörücek mahallelileri karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Yörücekspor forması giyen Erdem Kara, rakip takım futbolcusu ile çarpıştıktan sonra yere yığıldı.

Oyuncunun hareketsiz kaldığını fark eden maçın hakemi Hakan Mutafçı, oyunu durdurarak futbolcuyu yan yatırdı ve sağlık görevlisini sahaya davet etti. Yapılan kontrolde Kara'nın dilinin boğazına kaçtığı belirlendi. Hakem Mutafçı, sağlık görevlisi ve oyuncuların yardımıyla kilitlenen ağzı açtı.

Hakem Mutafçı, elindeki kalem yardımıyla boğaza kaçan dili dışarı çıkararak futbolcunun nefes almasını sağladı. Erdem Kara, müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

Yaşanan olay halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

