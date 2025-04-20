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Otuz sekiz yaşında halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

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#Adana#Halı Saha#Spor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 11:26

Adana’da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren Hasan Bakırhan (38), hayatını kaybetti. O anlar, halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündüğü Bakırhan’ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu. İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan’ı Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Otuz sekiz yaşında halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bakırhan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Otuz sekiz yaşında halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti

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Öte yandan Hasan Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Adana#Halı Saha#Spor

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