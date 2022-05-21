Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

#Ordu#Halı Saha #Kalp Krizi
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen kurtarılamadı

Ordu’nun Akkuş ilçesinde ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk (36), arkadaşlarıyla gittiği halı sahada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Öztürk, kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salman Mahallesi’nde meydana geldi. Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Raif Öztürk, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken fenalaşıp yere yığıldı.

Yardıma koşan arkadaşları Öztürk’e kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı. Çağırılan ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, kurtarılamadı.

Bekâr olduğu öğrenilen Raif Öztürk’ün, 4 yıldır Salman Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Halı Saha #Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya