Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Halı sahada feci ölüm! Göğsüne top isabet edince kalbi durdu, hastanede kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Halı Saha #Selahittin Atlı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 14:52

Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesinde halı sahada maç yaparken, durduğu kalede göğsüne futbol topunun çarpmasıyla kalbi duran Selahittin Atlı (49) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Boğaziçi Mahallesi’ndeki bir halı sahada meydana geldi. Halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı’nın göğsüne futbol topu isabet etti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda arkadaşları, yere yığılan Selahittin Atlı’nın yardımına koştu. İhbar üzerine halı sahaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde durduğu belirlenen Atlı’nın kalbi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Hemen sedyeye alınan Atlı ambulansa taşınırken, bu sırada sağlık görevlisi kalp masajı yapmaya devam etti. Selahittin Atlı, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta halı sahada maç yaparken göğsüne futbol topu isabet etmesi sonucu kalbi duran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybedne Selahittin Atlı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 3 çocuk babası Selahittin Atlı'nın cenazesi, Gedemen Mahallesi'ndeki Akarca Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Atlı'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!