MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı
GeriGündem Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahir ALAN/DHA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 01:05 | Son Güncelleme:

Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’da, halı sahada iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada gece geç saatlerde futbol oynayan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet T., (21) Yusuf Ş., (21) ve Sinan İ., (20) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi