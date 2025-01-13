Halı sahada ani kalp durmasına dikkat

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Dr. Çekin, Hürriyet’e şunları söyledi:

BELİRTİ OLMASA DA

“Kalp hastalıkları maalesef çoğu zaman hiçbir bulgu vermeden asemptomatik seyredebiliyor. Hiçbir şikâyeti olmayan hastalar ansızın kalp krizi nedeniyle ölebiliyor. Yakın zamanda çokça örneğine rastladığımız gibi, sanatçılar sahnede, ömrü hastanede geçen doktorlar sokakta yaşamını yitirebiliyor. Özellikle daha önce spor geçmişi olmayanlarda halı saha maçı esnasında kan basıncında ve kalp hızında meydana gelen ani yükselmeler, damarlardaki plakların yırtılmasına yol açabilir. Kişi eğer akşam yemeğinden hemen sonra halı saha maçı yapacaksa, düzenli sigara içiyorsa ve maçın hemen öncesinde de sigara içtiyse bu risk daha da artacaktır. Riski azaltmak için maçtan 15-20 dakika önce gelerek ısınmak ve kardiyovasküler sistemi bu ağır efora hazırlamak faydalı olacaktır. Aktif spor yapmayan kişilerin halı saha gibi rekabetçi sporlardan uzak durması faydalı olacaktır, ancak maç yapmak istiyorlarsa da özellikle 40 yaşından sonra mutlaka kalp kontrolü yaptırmaları gerekir.

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Modern yaşam tarzımız, sağlıksız beslenme ve COVID-19 pandemisinin de etkisiyle her yaşta ve her cinsiyette kalp krizlerine rastlar olduk. Artık görüyoruz ki kalp krizi yaş, cinsiyet, statü ayırt etmiyor.”