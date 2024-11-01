Halı saha maçına giderken serseri kurşunun hedefi olmuştu! 19 yaşındaki Muhammet'ten kahreden haber

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları şahsı cadde üzerinde gören saldırganlar, şahsı vurmak için kurşun yağdırmıştı. Ancak bu sırada arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya giden 19 yaşındaki Muhammet M. araç içerisinde başından vurulmuştu. Muhammet Mutluay’ın vurulduğunu gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları talihsiz genci hastaneye kaldırmıştı. Ağır yaralan Muhammet M. kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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“OĞLUMUN ÖLÜSÜNÜ ÖPTÜM”

Hayatını kaybeden gencin babası Tanju Mutluay, “Ben iş nedeniyle Bodrum’daydım. Saat 02.30’da telefon geldi. Onun üzerine iş arkadaşım beni buraya getirdi. Oğlumun vurulduğunu burada öğrendim, bana kaza dediler. Hastaneye geldiğimde abim bana dedi ki; ‘olay öyle değil, yorgun mermi gelmiş’. O zaman zaten dünyam yıkıldı. Yorgun mermiler bitmiyor. Daha önce başka canlar da yandı, bu hala devam ediyor. Dün akşam yine aynı yerde, aynı olay yeri ekibi varmış. Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Muhammet herkesi arar, hatırını sorardı. Mahallemdeki berber bana dedi ki; ‘Kapıdan geçen insanlar selam vermezken, Muhammet gelirdi, nasıl olduğumu sorardı’. Benim oğlum çiçek gibiydi. Dün akşamdan beri buraya gelen insanların haddi hesabı yok. Öyle sevilen bir çocuktu. Ben inanıyorum ki, bunlar yakalanacak. Cezalarını alacaklar. O mahallede 15 günde 3 defa olay olmuş. Bunun önüne geçilmeli, sonu gelsin ve başka babaların canı yanmasın” ifadelerini kullandı.

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“KARDEŞİM BİR KAZA KURŞUNUNA DENK GELDİ”

Muhammet Mutluay’ın vurulduğu arabada olan Hüseyin Yiğit ise “Ben de arabadaydım. Sol arka koltukta oturuyordum. Muhammet, sağ ön koltukta oturuyordu. Saat 23.00 sularında ofisten çıktık. 23.30’da halı sahamız vardı. Olay, 23.25 gibi yaşandı. Biz cadde üzerinde seyir halindeyken yavaş bir şekilde ilerliyorduk. 3 el silah sesi duyduk. 2 tanesi park halindeki servis aracına denk geldi. Bir tanesi de bizim aracımıza denk geldi. Arabamızın arka, üst tarafından girdi. İki tane metali delerek benim yanımdan geçti. Muhammet’in sol arka lobuna denk geldi. Burada doktorlar yardımcı oldular. Bize söyledikleri ise, kurşun sol arkadan giriyor, sağ ön tarafta kalıyor. Hiç dışarı çıkmadı. Beynin fonksiyonlarının çok yetersiz olduğunu söylediler. Beyin kanaması da yoktu. Bugün saat 11.00’da acı haberi aldık. Uyuşturucu çete olayı. Bundan yaklaşık 10 gün önce aynı olay oluyor. Bir berber dükkanında iki kişiyi kurşunluyorlar. 10 gün sonra tekrar geliyorlar. Biz de şans eseri o yoldan geçerken bize denk geldi. Kardeşim bir kaza kurşununa denk geldi. Kaza kurşunu sebebiyle vefat etti” şeklinde konuştu.