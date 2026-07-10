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Halı saha maçında kalp krizi geçiren uzman çavuştan acı haber

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#Şanlıurfa#Halı Saha#Kalp Krizi
Halı saha maçında kalp krizi geçiren uzman çavuştan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 15:30

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir (26), hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki bir halı sahada meydana geldi. Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Baykir, arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baykir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen Baykir'in cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'ın Uludere ilçesine gönderileceği bildirildi.

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#Şanlıurfa#Halı Saha#Kalp Krizi

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