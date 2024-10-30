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Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

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#Mustafa Serkan Demirekin#Isparta#Kalp Krizi
Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 16:14

Isparta'da halı sahada maç yaparken bir anda yere yığılan avukat hastanede hayatını kaybetti. 52 yaşındaki avukatın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'ndeki halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları yardıma koşarak Demirekin'e kalp masajı yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Demirekin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

Demirekin'in cenazesinin, otopsi sonrası bugün ikindi vakti Gökgöz Camii'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

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Öte yandan, avukatın maç sırasında fenalaştığı anlar da kameralara yansıdı.

Halı saha maçında kalp krizi geçiren avukat hayatını kaybetti

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#Mustafa Serkan Demirekin#Isparta#Kalp Krizi

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