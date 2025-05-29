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Halı saha maçında kahreden ölüm: Kalp krizi geçirdi

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#Siirt#Halı Saha#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 10:49

Siirt’te halı saha maçı sırasında kalp krizi geçiren Emrullah Özer (24), hayatını kaybetti. Özer’in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla halı sahaya giden Emrullah Özer, maç başladıktan yaklaşık 50 dakika sonra fenalaştı. Duraksayıp çömelen ve ardından tekrar ayağa kalkan Özer, birkaç adım attıktan sonra fenalaşıp yere yığıldı. Arkadaşları, Özer’in yardımına koştu.

Halı saha maçında kahreden ölüm: Kalp krizi geçirdi

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Özer, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrullah Özer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özer'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.  Emrullah Özer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Halı saha maçında kahreden ölüm: Kalp krizi geçirdi

Halı saha maçında kahreden ölüm: Kalp krizi geçirdi

 

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#Siirt#Halı Saha#Kalp Krizi

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