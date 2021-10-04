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Halı saha için yuva bozdular

#Caretta Caretta#Sayıştay#Rapor
Halı saha için yuva bozdular

Sayıştay denetçileri, Antalya Serik Belediyesi’nin, restoran ve halı saha inşaatı için caretta caretta kaplumbağalarının yumurtlama alanında traktör ve iş makineleriyle çalışma yaptığını tespit etti. Hazırlanan raporda; çalışma sırasında iş makineleriyle kaplumbağaların yumurta bıraktığı kum tepelerinin yok edildiği bilgisine yer verildi.

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Caretta caretta kaplumbağalarının yuvalama alanında oluşan zarar Sayıştay raporunda şöyle anlatıldı:

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“Düzleştirilen alan tel örgüyle çevrilmiş ve çimlendirilmiş, alanın doğal yapısı tahrip edilmiştir. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen uydu görüntülerine göre, kumsal alanından iş makinesi ile kaçak kum alımı yapılmış, iş makineleri belirtilen kumul alanlarda bekletilmiş ve alan geri dönüşü olmayan bir duruma getirilmiştir.”

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CARETTA CARETTA ALANLARINA İZİNSİZ YAPI

Sayıştay’ın tespitine göre Kadiriye ve Belek halk plajlarına yapılaşmaya izin verilmesi de kaplumbağaların yumurtlama alanını zarara uğrattı. Raporda, “İzinsiz yapılar yapılması, alanın tahrip edilmesi, alandan kum çekilmesi ve kaplumbağa yumurtlama sahalarına zarar verilmesi suretiyle Kıyı Kanunu’na, 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın kumsal alanlara ilişkin maddelerine, birincil ve ikincil koruma bölgelerine ilişkin plan hükümlerine aykırı hareket edilmiştir” denildi.

KIYI KANUNU İHLAL EDİLDİ

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Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetiminde Serik Belediyesi’ndeki faaliyetlere ilişkin başka tespitlerde de bulundu. Sayıştay, ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan edilen alanın sınırlarında kalan taşınmazlar üzerinde ruhsatsız ve izinsiz yapı yaptırıldığı ve bunların kıyıdaki doğal yapıyı bozduğunu gerekçe göstererek, Kıyı Kanunu hükümlerine aykırı hareket edildiğini belirtti.

BELEDİYEYE KAÇAK YAPI UYARISI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Serik Belediyesi’nin birçok kez yazılı olarak uyarıldığı bilgisinin yer aldığı Sayıştay raporunda, “Mevzuat çerçevesinde alanın eski haline getirilmesi istenmiş, ancak belediye tarafından gerekli işlemler yapılmamıştır” ifadesi de kayda geçti.

Halı saha için yuva bozdular

15 BİN LİRA CEZA

Belediyeye 15 bin liraya kadar para cezası kesilmesi ve Kıyı Kanunu’na aykırı davranan kişilere de hapis cezası verilmesi istenen Sayıştay raporunda, “Belediyenin fiilleri neticesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan taşınmaz üzerinde oluşan tahribat, İl Müdürlüğü tespitleri ile sabit olduğundan, Serik Belediye Başkanlığı’na mevzuatta yer alan yaptırımların uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir” denildi.

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#Caretta Caretta#Sayıştay#Rapor