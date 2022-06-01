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Halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

#Gaziantep#Halı Fabrikası#Patlama

Gaziantep’te, halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanı patlarken, 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de ağır yaralandı.

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3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren halı fabrikasının boya imalathanesindeki buhar kazanında, sabah saatlerinde, işçiler çalıştığı sırada patlama oldu. Fabrikanın duvarı yıkılırken, buhar kazanının parçaları ve inşaat demirleri yola savruldu.

Patlama sesini duyan işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Suriye uyruklu işçiler Semih Musso ile Ahmet Marai, ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Semih Musso hayatını kaybetti. Ağır yaralı Ahmet Marai'nin tedavisi ise sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Gaziantep#Halı Fabrikası#Patlama

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