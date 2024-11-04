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Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı

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#Halfeti Belediyesi#Polis#Belediye
Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 17:50

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçe belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binası yakınlarında önlem alan polislere yönelik taşlı saldırıda 2 polis yaralandı.

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İçişleri Bakanlığınca Halfeti Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılmasının ardından karara tepki gerekçesiyle belediye binasına girmek isteyen grup, çevrede önlem alan polise yönelik taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba, polis tarafından tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.

Halfeti Belediyesi önündeki taşlı saldırıda 2 polis yaralandı

Ara sokaklara kaçan grup üyelerinin bir süre sonra çöp konteynerlerini devirip ateşe verdikleri görüldü.

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#Halfeti Belediyesi#Polis#Belediye

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