Halep’te kontrol sağlandı... Son mahalle de kurtarıldı

ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olan SDG arasında entegrasyon müzakereleri devam ederken, ülkenin ikinci büyük kenti Halep’te yaşanan çatışmalar sona erdi. Yıllardır SDG işgali altında bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde kontrol sağlandı.

‘SİVİLLERİN ARASINA SAKLANDILAR’

Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki tarama/temizlik faaliyetlerinin tamamlandığını ilan ediyoruz. Sivilleri evlerinde kalmaları yönünde uyarıyoruz, zira SDG ve PKK unsurları aralarında saklanıyor” denildi. Halep Valisi Azam Garib de Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde güvenliğin sağlanması için 24 saatlik bir planın devreye alındığını duyurdu.

SOKAKLARDA BUBİ TUZAKLARI

Bir Suriyeli askeri kaynak, SDG unsurlarının Şeyh Maksud Mahallesi sokaklarına bubi tuzaklı askeri araçlar bıraktığını ileri sürdü. Diğer yandan SDG’li teröristler kamikaze dronlarla kentteki Belediye Sarayı’nı hedef aldı. Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG’nin Şeyh Maksud’taki Yasin Hastanesi’nden sağlık çalışanları ve doktorları çıkararak burada mevzilendiğini açıkladı. Bakanlık, sivillerin güvenliği için hastaneye yaklaşılmaması çağrısı yaptı. Salı gününden bu yana SDG saldırılarında 23 kişinin öldüğünü, 104 kişinin de yaralandığını duyurdu.

FIRAT’IN BATISI...

Halep’te kontrolün sağlanmasının ardından Fırat Nehri’nin batısındaki SDG unsurlarının varlığı azaldı. Suriye ordusunun Halep’in ardından nehrin batı kısmında Deyr Hafir bölgesinde ve Teşrin Barajı civarında tutunan terör unsurlarının üzerine gideceği değerlendiriliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep’te terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun “kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders” olduğunu belirtti.

SDG HÂLÂ İNAT EDİYOR

SDG’nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed, uluslararası arabulucuların Halep’teki terör unsurlarının Fırat’ın doğusuna çekilmesi önerisinin 1 Nisan Anlaşması’na uygun olarak “yerel bir konseyin varlığının garanti edilmesi şartıyla” kabul edilebileceğini öne sürdü. Ahmed, “Mahallelerin sakinleri için yerel Kürt koruma gücünün varlığı ve yerel meclisin işleyişinin devamı garanti altına alınmalıdır” diye konuştu.

Tahliye sırasında mahalleliler teröristlere tepki gösterdi ve sevinç gösterileri yaptı.

ATEŞ ETTİKLERİ OTOBÜSLERLE ÇIKARILDILAR

- Önceki gün teröristlerin otobüslerle mahallelerden çıkarılması konusunda anlaşılmıştı. Ancak teröristler gelen otobüslere ateş açınca ordu Şeyh Maksud’a operasyon yapmıştı. Dün kontrolün sağlandığı mahallede köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensupları pes etti ve tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten çıkarıldı. YPG/SDG mensuplarını taşıyan 4 otobüsten oluşan konvoy, mahalleden ayrılarak Tabka’ya gitti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ AKAMETE UĞRAMAYACAK

SURİYE’den yansıyan bilgilere göre Halep’te yaşanan süreç içinde SDG uzlaşıya açık bir tavır sergiledi ancak Kandil “çatışma talimatı” verdi. Şeyh Maksud’un dış mahalleleri ciddi bir çatışma olmadan YPG unsurlarından temizlendi. Fakat Eşrefiye Mahallesi boşaltıldıktan, Şeyh Maksud Mahallesi ise kuşatıldıktan sonra Kandil yönetiminden bölgede sıkışan unsurlarına “kalın ve savaşın” talimatı geldiği görüldü.

SİVİL HASSASİYETİ

Suriye ordusu, Kandil’in “çatışın” talimatına rağmen sivil hassasiyetini sürdürdü. PKK’nın uzlaşı yerine çatışmayı önceleyen tavrı neticesinde tüm kayıpların sorumluluğunun Kandil’in olduğu değerlendiriliyor. PKK’nın bölgedeki tüneller aracılığıyla saklandıkları noktalardan yapmış oldukları keskin nişancı atışlarıyla pek çok Suriye güvenlik görevlisi de şehit oldu. MİT, uzlaşı ve diyalog yolu ile çatışmaların sonlanması için yoğun çaba gösterdi. Bölgede yaşananların PKK’nın lanse ettiği üzere bir Arap-Kürt çatışması olmadığı, çatışmaların esas sebebinin PKK’nın Suriye’nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısı olduğu değerlendiriliyor. PKK’nın SDG üzerindeki baskısı da Suriye’de siyasi bir uzlaşı zeminine zarar veriyor. Kürt halkı Suriye’nin bir parçası ve asli unsuru olarak görülüyor. Rejimin yıkılmasından sonra Suriye’de etnik ve dini temelli ayrıştırıcı politikalar terk edildi. Yaşanan tüm olaylara rağmen Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bu olayların süreci akamete uğratamayacağı vurgulanıyor.

SDG mensupları tarafından rehin tutulan ve canlı kalkan olarak kullanılan bir grup sivil, kurtarılarak tahliye edildi.

WASHINGTON ŞAM’IN YANINDA

- ABD Başkanı Donald Trump, çatışmalara ilişkin “Kürtler ve Suriye hükümeti arasında barış görmek istiyorum. Bildiğiniz gibi her ikisiyle de aramız iyi. Suriye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar da bence başarılı oluyorlar. Ancak bu olaylar yeni patlak veriyor ve bunun durdurulmasını istiyoruz” diye konuştu. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da SDG’nin Halep’ten “barışçıl bir şekilde çekilmesi” gerektiğini vurguladı. Öte yandan ABD ordusu, Suriye genelinde DEAŞ mevzilerine ‘geniş çaplı’ hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırının 19 Aralık’ta 2 ABD askeri ile 1 tercümanın öldüğü DEAŞ saldırısına yanıt olduğunu duyurdu.