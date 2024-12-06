Halep’te hayat yeniden... Fırınlar-kafeler açıldı meydanlar doldu: Hürriyet Halep’te

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HTŞ’nin (Heyet Tahrir Şam) kontrolüne geçen Suriye’nin en büyük 2. kenti Halep’te yaşayan milyonlarca kişi “Şimdi ne olacak” endişesi taşıyor. Farklı din, etnik ve mezheptekiler tedirgin. HTŞ’nin gelişinden mutlu olanlar ise Suriye rejimi ile Rusya’nın olası hava saldırılarına karşı korku yaşıyor. Ama tüm bu kaygılara rağmen sokağa çıkma yasağının akşam 19.00’a kadar kaldırıldığı Halep’te insanlar meydanlara, sokaklara çıkmaya başladı.

NEREDE KALMIŞTIK...

En büyük meydan olan Sadullah el Cebri ile kentin sembolü Halep Kalesi gibi alanlar halkın akınına uğruyor. Halep’e yıllar sonra dönenler bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor, uzun zaman sonra görüştükleri yakınlarıyla hasret gideriyor.

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ESNAF İŞBAŞI YAPTI

Kent genelinde, giriş-çıkış yollarında, ara sokaklarda ve kritik noktalarda HTŞ ile muhaliflere bağlı silahlı gruplar dururken, şehir içindeki kavşaklarda ise yerel polis görev almaya başladı. Kente günler sonra elektrik verilebildi, internet ve iletişim altyapısı ise henüz oluşturulamadı. İlk günlerde kapalı olan fırınlar, dükkânlar, bazı işyerlerleri, restoran ve kafeler ise açıldı. Bölgede çalışan sivil toplum kuruluşları da mahalle aralarında ekmek dağıtıyor. Kentin işlek yerlerinde pazar yerleri kurulurken, seyyar satıcılar da kalabalık meydanlarda tekrar tezgâhlarını açıyor.

ZAFER POZU

Bazı Halepliler, HTŞ’nin kente girmesinin ardından atın üstünden yıkılan Baba Hafız Esad’ın heykeliyle zafer pozları veriyor.

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YILLAR SONRA EVE DÖNÜŞ ‘HEP BUGÜNÜ BEKLEDİK’

Halep’in alınmasının ardından daha önce kentten göç etmek zorunda kalan çok sayıda Suriyeli de evlerine dönmeye başladı. Şehri gezdiğimiz sırada yanımıza gelerek Türkçe konuşan pekçok kişi Türkiye’den geldiklerini anlattı. Halid Hoba, “Esad güçleri gelince evimizi terk edip Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştık. Halep alınınca geri geldim” derken, Fatma Hamisin ise dönüş nedenini, “Halep benim memleketim, evim burada. Savaş başlayınca Türkiye’ye gittik. Hep bugünü bekledik. Şimdi evimize döndük. Tekrar bir savaş olmazsa artık bir daha evimden ayrılmayacağım” sözleriyle anlattı.

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SAVAŞIN İZLERİ...

İnsan kalabalığına rağmen meydanlar savaşın izini taşıyor. Birkaç gün önce Rusya ve Suriye rejiminin hava saldırısıyla vurduğu yeni Halep Meydanı ile Halep Hastanesi önünde yanmış araçlar, ölenlere ait ayakkabı, yanmış elbise gibi eşyalar da öylece duruyor.

HIRİSTİYANLARIN NOEL HAZIRLIĞI

HTŞ’nin Halep’te kontrolü sağlamasının ardından endişe içerisinde evlerine çekilen gayrimüslimler ise günler sonra sokağa çıkmaya başladı. Hıristiyan Mahallesi Aziziye’deki bazı işyerleri, dükkânlar, kafeler yeniden açıldı. Bazı işyerlerinde Noel hazırlıklarının yapıldığı, çam ağaçlarının süslendiği görüldü. Yaklaşık bir haftadır kapalı olan kiliseler de önümüzdeki pazar günü tekrar ibadete açılacak. Hıristiyan cemaatinden Joseph Fannoun, “Halep’te herkes kardeş, yüzyıllardır birlikte yaşadık, yine yaşarız. Bizim kimseyle sorunumuz yok. Şu an biraz endişeliyiz, ailelerimiz korkuyor ama burası bizim memleketimiz. Şu ana kadar bize iyi davrandılar, bir sorun yaşanmadı” dedi.

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HAMA ALINDI HEDEF HUMUS

Suriye’de HTŞ liderliğindeki silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif güçler uzun süredir çevresindeki köy ve kasabaları ele geçirdiği Hama şehrini tamamen kontrol altına almayı başardı. Kent merkezinin iç kesimlerine giren gruplar, burada tam kontrol sağladı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada da muhaliflerin zaferi kabul edilirken rejim karşıtı grupların kente girmesi üzerine ordunun şehir dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi.

ŞAM-LAZKİYE HATTI KESİLEBİLİR

HTŞ ve muhalif grupların Hama’dan sonra yeni hedefinin Humus olması bekleniyor. Humus’un Şam yönetiminin elinden çıkması, Rus güçlerinin bulunduğu Lazkiye ile başkent Şam’ın karadan irtibatının kopması anlamına geliyor. Bu durum da Hama önlerinde görülmeyen Rus savaş uçaklarının Humus bölgesinde devreye girebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Uzmanlar Rusya’nın sert bir müdahalede bulunmaması halinde ise Humus’un ele geçirilmesinin Hama’dan daha kolay olacağını dile getirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, militanlarla mücadelede Suriye’ye destek konusunun değerlendirildiğini aktardı. Interfax ajansına konuşan Rus yetkili, “Şu anda Suriye’de olup bitenleri çok yakından takip ediyoruz. Suriyeli dostlarımızla, özellikle Şam ile sürekli diyalog halindeyiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tüm vatandaşlarının Suriye’yi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunuldu.

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MENBİÇ İÇİN GERİ SAYIM

Muhalif güçlerin bir diğer cephesinde ise hedef, Arap ve Türkmenlerin çoğunluğunu oluşturduğu ancak terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan Menbiç şehri. Yerel kaynaklar, ABD tarafından Haseke’deki havalimanına gerçekleşen sevkıyatların sayısında artış olduğunu belirtirken Anadolu Ajansı’na konuşan cephedeki Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi, ‘’Menbiç için harekete geçtiğimizde terör örgütü karşımızda duramaz’’ ifadelerini kullandı. Allavi, hücum emri ile 8 yıllık sıcak bölgede hasretin biteceğini söyledi.