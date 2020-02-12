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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 12.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Halep-Şam yolu rejimde

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Halep-Şam yolu rejimde

İdlib’de yerel kaynaklar ve yabancı haber ajansları, Rusya’nın karada ve havada tam desteğini alan rejim birliklerinin, Halep’le Şam’ı bağlayan stratejik açıdan öneme sahip M-5 karayolunun İdlib’in içinden geçen bölümünü tamamen aldığını öne sürdü

Rejim güçlerinin saldırılarına kasımdan bu yana hız vermesiyle TSK’nın İdlib’in doğu ve güneydoğu hattında bulunan Morik’deki 9, Surman’daki 8, Tel Tukan’daki 7 ve Tel Eys’deki 6 numaralı gözlem noktaları Esad birliklerinin eline geçirdiği bölgeler içinde kaldı. Son olarak Raşidin’deki 5 numaralı gözlem noktasının da rejimin aldığı bölge içinde kaldığı iddia edildi. TSK’nın İdlib’e sevkıyatı ise sürdü. Önceki gün 100 araçlık konvoyun İdlib’e girmesinden sonra dün bir o kadar aracın daha İdlib’e takviye güç götürdüğü gözlemlendi. İdlib’e komandolardan oluşan personel takviyesinin yanı sıra tank, Fırtına obüsleri, top ve diğer zırhlı-paletli araçlar ile zırhlı personel taşıyıcıları götürüldü.

MSB: 51 REJİM  ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
MSB’den yapılan açıklamada, “İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzisi ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği,  1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir” denildi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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