Halep-Şam yolu rejimde

Rejim güçlerinin saldırılarına kasımdan bu yana hız vermesiyle TSK’nın İdlib’in doğu ve güneydoğu hattında bulunan Morik’deki 9, Surman’daki 8, Tel Tukan’daki 7 ve Tel Eys’deki 6 numaralı gözlem noktaları Esad birliklerinin eline geçirdiği bölgeler içinde kaldı. Son olarak Raşidin’deki 5 numaralı gözlem noktasının da rejimin aldığı bölge içinde kaldığı iddia edildi. TSK’nın İdlib’e sevkıyatı ise sürdü. Önceki gün 100 araçlık konvoyun İdlib’e girmesinden sonra dün bir o kadar aracın daha İdlib’e takviye güç götürdüğü gözlemlendi. İdlib’e komandolardan oluşan personel takviyesinin yanı sıra tank, Fırtına obüsleri, top ve diğer zırhlı-paletli araçlar ile zırhlı personel taşıyıcıları götürüldü.



MSB: 51 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

MSB’den yapılan açıklamada, “İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, 51 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzisi ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir” denildi.



