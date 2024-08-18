Halef selef yan yana

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Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesi’nde yapılan 61’inci Ulusal 35’inci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne CHP Lideri Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yan yana katıldı. Etkinlikte DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş da yer aldı. Burada konuşan CHP Lideri Özel, özetle şunları söyledi:

HÜNKARIN HUZURUNDAYIZ

“Seçme seçilme hakkını, kadının adı yokken, yeri yokken, ‘Bizim nazarımızda kadın-erkek farkı yok’ diyerek, kadını karar süreçlerinin içine dahil edip, kadın sözünü erkek sözüyle bir gören ve aynı değerde gören ve bunu tüm insanlığa öğütleyen hünkarın huzurundayız. Bu topraklarda çok acı dönemler, çok acı günler, çok acı aylar, yıllar hep birlikte yaşandı. Kerbela’da akan kan, Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta akmaya devam etti. Hünkar’ın yolundan gidenler nefis karanlığını marifet ışığıyla, gönül karanlığını aşk ışığıyla aydınlatmaya devam ettiler. Ellerine bir gün silah almadan, şiddete hiç başvurmadan, cahiliye döneminin araçlarına bulaşmadan mücadelelerine devam ettiler.

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İKTİDAR DIŞLADI

İktidarın, burada yıllardır süren bilgeliği yok sayarak buradaki canların meşru, resmi siyasi temsilcilerini akıllarınca dışlayarak, 15 Ağustos akşamı, apar topar alternatif bir tören tertip etmelerini, Hacı Bektaş’ın mirasına yapılmış büyük bir saygısızlık olarak görüyor ve kınıyorum. Bugün Alevilerin çözüm bekleyen sorunları var. Cemevleri, Aleviler için ibadethanedir. Bizler için de ibadethane olacaktır. Bu yasal hak tanınana kadar sizin mücadeleniz, benim mücadelemdir. Madımak utancıyla, bu devlet hâlâ yüzleşmemiştir. Madımak bir ‘utanç müzesi’ olana kadar mücadelemizi, mücadelemiz olarak hep birlikte sürdüreceğiz. Yolculuğumuz, ülkemiz için barışa, adalete, hoşgörüye, güzel ahlaka, erdeme, bilime ve umuda giden bir yolculuğu temsil ediyor.”

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DOST KAPISI AÇIK

“Biz doğru durmaya ve dost kapısını açık tutmaya devam edeceğiz. Aslan ile ceylanın bir arada yaşayabildiği, bereketin ve hoşgörünün egemen olduğu bir ülkeyi gelecek nesillere miras bırakana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Burada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘İki büyük eserimden biridir’ dediği partinin genel başkanı olarak bulunuyorum. Hacıbektaş’ta, vefanın başkentinden tüm Türkiye’ye söylemek isterim ki; bu partinin ilk genel başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e de tüm genel başkanlarına da benden önceki genel başkanı, çok kıymetli Kemal Kılıçdaroğlu’na da vefamızı göstermenin en önemli yolu, onların partisini iktidar yapmaktır. Hep birlikte bunu başaracağımıza ant içiyorum.”