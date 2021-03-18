Haldun Taner’de restorasyon başlıyor: Hal binasından dev sahneye...

İstanbul'un sembol yapılarından Haldun Taner Tiyatrosu’nun binası, 1927’de İtalyan mimar Umberto Ferrari tarafından gemilerle Anadolu Yakası’na getirilen yaş sebze ve meyvelerin mezatının yapılacağı hal olarak inşa edildi. Zamanla birçok plansız eklemeler yapılan bina itfaiye garajı, hurda araç deposu ve ofis olarak da kullanıldı. 1986’da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve 1989’dan beri de İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi’ne de ev sahipliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yıpranan binada restorasyona girişti. Hızlıca tamamlanması planlanan çalışmalar için, Haldun Taner Tiyatrosu’nun geçici olarak Hasanpaşa Gazhanesi’ne taşınması kararlaştırıldı. Devlet Konservatuvarı ise Göztepe’deki yeni yerine taşınacak. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, yapılacak restorasyon çalışmalarını şöyle anlattı: “Şimdi 286 koltuk kapasiteli olan Haldun Taner Sahnesi’nde, restorasyon bittiğinde 448 koltuk kapasiteli ana sahne ve 95 koltuk kapasiteli çocuk sahnesi olacak. Sahnelere ait sahne mekaniği, ses, görüntü ve aydınlatma sistemleri tamamen değişecek. Binanın elektrik ve yangın tesisatları yenilenecek. Binaya sonradan eklenen tüm bölümler temizlenecek. Binanın tek işlevi tiyatro olacak. Dış cephesi ise aynı kalacak.”

GAZHANEYE TAŞINIYOR

Restorasyon süresince Haldun Taner Tiyatrosu’nun taşınacağı Hasanpaşa Gazhanesi, 112 yıl önce Kadıköy ve çevresine havagazı basabilmek için sacdan inşa edildi. Faaliyette olduğu dönemde içi yaklaşık 9 metre su doluydu. İBB geçtiğimiz yıllarda binayı restore ederek 300 kişilik tiyatro salonuna dönüştürdü.

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