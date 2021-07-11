Haldun Taner artık Gazhane’de

1986’da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na, 1989’dan sonra da ek olarak İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi’ne de ev sahipliği yapmaya başladı. Binada zamanla meydana gelen hasarlar tehlike arz etmeye başlayınca geçtiğimiz şubatta restorasyona alındı.

SANAT MERKEZİ OLDU

İBB, Haldun Taner Sahnesi’nin o dönem restorasyon çalışmaları süren Hasanpaşa Gazhanesi’ne taşınmasına karar verdi. Gazhane’deki 32 bin metrekarelik alan müze, 6 sergi salonu, 2 tiyatro ve konser salonu ile performans stüdyolar, kütüphane, sanat atölyeleri ve çocuklar için Bilim Müzesi olarak düzenlendi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Aslan, Hasanpaşa Gazhanesi’ne taşınan Haldun Taner Sahnesi’ndeki provaların ağustosta başlayacağını, perdelerin ise diğer şehir tiyatrolarıyla birlikte eylül ayında açılacağını söyledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara