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GeriGündem Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler
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Gündem
Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA
Haber Giriş: 30.08.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler

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Halde kasalarca kabağı çöpe döken kişi: Kabaklar çürümüştü, yardım istediler

Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken görüntülenen Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev, polis merkezinden çıkarılırken "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" dedi.

Ataşehir'de halde kasalarca kabağı çöpe dökerken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alındı. Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Kuvandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pendik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Polis merkezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım istediler, ettim" diye konuştu.

Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı
Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı

SINIR DIŞI EDİLECEK

Kuvandyk Jorayev'in sınır dışı edileceği kaydedildi.

Kabakları çöpe attıran firma hakkında da idari süreç başlatıldı.

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