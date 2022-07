‘Halayı yavaş çek’ kavgası kâbusa döndü! 'Arkamı döndüğümde bayılmıştım'

Haberin Devamı

Olay, geçen 12 Temmuz saat 18.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Nuriye Gül Peler (22) ve Tamer Mert Ayhan (22) evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından 2 aile kız evinin önünde halay çekmeye başladı.



‘HALAYI YAVAŞ ÇEK’ KAVGASI ÇIKTI



Bu sırada iddiaya göre, Nuriye Gül Peler’in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının uzaktan akrabası S.C.’ye ‘Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor’ dedi. Bunun üzerine S.C. ve Ferhat Ateş arasında tartışma çıktı. Nuriye Gül’ün ağabeyi Bayram Peler (22) ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışırken S.C., önce Bayram Peler’i bacağından 3 defa daha sonra da Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. S.C. de elinden yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, Bayram Peler ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde de karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Ayrıca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de Bayram Peler erkek tarafı tarafından darp edilmeye çalışıldı.

Gözaltına alınan S.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavganın üzerine iki gencin nişan töreni yarım kaldı. Bu hafta ise barış için ailelerin görüşmelere başlanacağı öğrenildi.İhlas Haber Ajansı’na konuşan Nuriye Gül Peler, en mutlu gününün mahvolduğuna üzülerek, “Biz halaydaydık. Her şey biran da oldu. Kendisini bilmez biri yüzünden bu olaylar gelişti. Üzgünüm. Benim en mutlu günümü mahvetti. Ben barış olmasını istiyorum” dedi.Bayram Peler ise ölümden döndüğünü anlatarak, “Olay sırasında kız kardeşim ve damat ile halay çekiyordum. Bu sırada kuzenim ve erkek tarafından bir kişi ‘Halayı yavaş çek’ denmesi üzerine kavga etmeye başladılar. Bende araya girdim ve bacağımdan 3 defa bıçaklandım. Arkamı döndüğümde bayılmıştım. Beni damat hastaneye götürdü. Arkamdan da 4 kişi yaralanmış” diye konuştu.Aileler arası barışın olmasını istediğini söyleyen Peler, “2 tarafa da çağrım barıştır. Biz barıştan yanayız. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. Keşke olmasaydı. Her 2 tarafında barışmasını isteriz. Ben hastanede sedyedeyken de saldırı devam etti. Her şeye rağmen büyüklerimiz araya girdi. İnşallah barış sağlanacak. Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu” ifadelerini kullandı.