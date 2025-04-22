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Halay tartışması dehşete dönüştü

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#Siirt#Polis#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 09:35

Siirt'te Yeni Mahalle'de bir düğünde halay başı olma meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi bıçakla, 4 kişi de darp sonucu yaralandı.

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Olay, Yeni Mahalle'de bir düğün sırasında meydana geldi. İddiaya göre, halay başı olma konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı, 4 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastane önünde karşılaşan tarafların yakınları arasında yeniden kavga çıktı.

Halay tartışması dehşete dönüştü


Polis hastane bahçesinde havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Halay tartışması dehşete dönüştü

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#Siirt#Polis#Kavga

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