Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Halay çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

#Elazığ #Halay#Kalp Krizi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aşiretin Kurban Bayramı nedeniyle düzenlediği eğlence programında halay başı olan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz (47) geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, dün Kovancılarda meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmazın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Hastanede yapılan otopsinin ardından Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Yurtbaşı bölgesinde toprağa verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elazığ#Halay#Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini

BAKMADAN GEÇME!

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez
Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

Ayakta alkışlanan doktor eşi görülmemiş bir dolandırıcı çıktı! O skandal yıllar sonra yeniden gündeme oturdu

#Paolo Macchiarini