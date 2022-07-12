Halay çekerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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Olay, dün Kovancılarda meydana geldi. Kasıman aşireti tarafından Kurban Bayramı nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe katılan 3 çocuk babası Rıfat Yılmaz, halay çekerken kalp krizi geçirdi. Yılmazın yardımına önce yanındakiler daha sonra çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hastanede yapılan otopsinin ardından Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Yurtbaşı bölgesinde toprağa verildi.