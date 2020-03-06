MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı
GeriGündem Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:27,Son Güncelleme:/

Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, halatla penceresinden girdikleri iş yerinde, çelik kasadan paraları çalan 3 kişi, polis ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Şubat'ta, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Çelik kasanın soyulduğu ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Halatla penceresinden girildiği belirlenen iş yerinden hırsızlığı araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden kimliği belirlenen; ancak açıklanmayan 3 kişi, adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle