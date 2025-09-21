Halasının evinden zeytinyağı çaldı, tutuklandı

×
Eylül 21, 2025 10:41

Aydın'da halasının evinden 300 litre zeytinyağı çalan Oktay Türkmen (29), gözaltına alındı. Zararı karşılamak isteyen Türkmen, halası şikayetinden vazgeçmeyince çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 2 Eylül’de Efeler ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. H.S., jandarmayı arayıp evinden 5 bidondaki toplam 300 litre zeytinyağının çalındığı ihbarında bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin H.S.’nin yeğeni Oktay Türkmen olduğu belirlendi. Türkmen, halasının yaylada olduğu gün eve girerek zeytinyağlarını aldığını ve 32 bin TL karşılığında sattığını itiraf etti. Vicdan azabı çektiğini belirten Türkmen, zararı karşılamak istedi ancak halası şikayetinden vazgeçmedi.

Jandarma tarafından dün gözaltına alınan Türkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, cezaevine gönderildi. 

 

 

