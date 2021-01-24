MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHâlâ ‘Vurulduk ey halkım, unutma bizi’ diyor
GeriGündem Hâlâ ‘Vurulduk ey halkım, unutma bizi’ diyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA/AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hâlâ ‘Vurulduk ey halkım, unutma bizi’ diyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hâlâ ‘Vurulduk ey halkım, unutma bizi’ diyor
Abone Olgoogle-news

Araştırmacı gazeteciliğin önde gelen isimlerinden Uğur Mumcu’nun Ankara’daki evinin önünde bombalı suikasta uğramasının üzerinden 28 yıl geçti.

Mumcu, 24 Ocak 1993’te Karlı Sokak’taki evinin önünde duran otomobiline yerleştirilen bombalı saldırıyla hayatını kaybetmişti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 28 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı. Türkiye’yi sarsan suikasta ilişkin ilk yargılamalar, Mumcu’nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de kapsayan davanın adı ‘Umut’ oldu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, cinayetlerin ardındaki sırrı tam olarak ortadan kaldıramadı.

CEZA ALANLAR OLDU

Davada, 3 sanık “yasadışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek” suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkûm edildi. Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme” eylemlerinden 12 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı.

Hâlâ ‘Vurulduk ey halkım, unutma bizi’ diyor
Uğur Mumcu’nun ardından Karlı Sokak’ta geriye kalan...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle