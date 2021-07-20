Hala Sultan kimdir? Hala Sultan Camii nerede? Hala Sultan Camii tarihi

Ümmü Harâm bint Milhân, Türkler arasında Hala Hâtun, Hala Sultan veya Ümmühan Sultan adıyla bilinen, İslam peygamberi Muhammed ile teyze-yeğen ilişkisi olan sahabi. Bazı İslam alimlerine göre Muhammed'in süt teyzesidir. Bazıları ise bunun baba veya dede yönünden olduğunu iddia etmektedir. Sebebi teyze kelimesinin Arapçası olan “hâ-le” dolayısıyladır. Bugün de Anadolu’nun çeşitli yerlerinde teyzeye hala denilmektedir.

Ubade bin Samit'in karısıdır. Uhud ve Huneyn gibi savaşlarda bulunup yaralı askerlere hizmet etmiştir. Ayrıca Suriye fetihlerine katılmak için Şam bölgesine gittiği bilinmektedir. İslam tarihinde ilk deniz seferlerinin başladığı halife Osman döneminde ise Kıbrıs seferlerine eşiyle birlikte katılmıştır. Burada bindiği eşekten düşüp boynu kırılınca da ölmüştür. Hala Sultan Tekkesi ise günümüzde ziyaret edilen bölgelerden biridir.

HALA SULTAN CAMİ TARİHİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’nın Haspolat mevkiinde inşasına başlanan cami, Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine’nin süt kardeşi ve akrabası olan, bölgedeki Müslümanlarca “Hala Sultan” diye bilinen Ümmü Haram Binti Milhan’ın türbesinin Kıbrıs’ta olması dolayısıyla Hala Sultan Camii adını taşıyor.

Temeli 27 Eylül 2013’te atılan Hala Sultan Camii’nin mimarisinde Edirne Selimiye Camisi’nden esinlenildi. Kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan Hala Sultan Camii ve Külliyesi’nde, sınıflar, çok amaçlı salonlar, yemekhane ve kafeterya gibi sosyal alanlar bulunuyor.



Her biri üçer şerefeli olmak üzere 62 metre yükseklikte 4 minaresi bulunan Lefkoşa Hala Sultan Camii Kıbrıslı müslümanları ağırlamaya devam ediyor.

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