Hakurk’ta 2 PKK’lı öldürüldü: MİT’ten nokta operasyon

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik terör saldırısı hazırlığı yaptığını belirlediği PKK’lı “Rojda Azad” kod adlı Zehra Sebat ve “Çirav Cudi” kod adlı Serhat Erdoğan’ı takibe aldı. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda yerleri belirlenen Sebat ve Erdoğan’a yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Irak’ın Hakurk Bölgesi’nde yapılan nokta operasyonla her iki terörist de etkisiz hale getirildi. Uzun zamandır PKK’nın dağ kadrosunda bulunan Sebat ve Erdoğan hakkında terör suçundan aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

9 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız” denildi.