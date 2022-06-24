Haksız tahrik dersi

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Eşinden sürekli şiddet gören, ölümle tehdit edilen Fatma Hülya Yıldız, 2016 yılında Diyarbakır’da boşanma davası açtı. İki çocuk annesi Yıldız, boşanma davası sürerken Ankara’ya yerleşti. Aile mahkemesinin, çocuklarının velayetini anneye vermesi ve tedbir nafakasına hükmetmesi üzerine koca Mehmet Nevzat Yıldız, Siirt’ten gelerek genç kadını, 9 Ağustos 2019 tarihinde bıçaklayarak öldürdü. Koca Yıldız, bıçaklama eylemiyle de yetinmeyerek, genç kadının ölümünü garantilemek için kafasını dört ayrı halı yıkama poşeti ile sardı.



Fatma Hülya Yıldız cinayeti ile ilgili Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda, 4 Haziran 2021 tarihinde, ‘tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ suçundan sanık koca Mehmet Nevzat Yıldız’a tahrik ve iyi hal indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme kararında, tahrik indirimi ve iyi hal indirimi yapmamasına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

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‘SADAKAT BORCU YOK’



Sanığın ifadelerinde, eşinin sadakatsizliğine dair iddialarda bulunduğu anlatılan kararda, “Şüpheli gerek cumhuriyet savcılığı ifadesinde gerekse dosyaya gönderdiği dilekçelerde, maktulle dinen boşandıklarını onu eş olarak görmediğini açıkça ifade etmiştir. Taraflar yıllardır ayrı olarak yaşamaktadırlar. Bu bakımdan maktulün şüpheliye Türk Medeni Kanunu’nu uyarınca sadakat borcu bulunmamaktadır” denildi.



‘İNDİRİMİ HAK ETMEDİ’



Kararda, Muğla’da işlenen Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili dava nedeniyle yeniden gündeme gelen tahrik indirimi konusunda da ayrıntılı bir tartışma yapıldı. Kararda şöyle denildi: “Haksız tahrik halinde failin iradesi üzerinde zayıflama meydana gelmekte, böylece haksız fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altındaki kişinin suç işlemekten kendisini alıkoyma yeteneği önemli ölçüde azalmaktadır. Haksız tahrik hükmünün uygulanabilmesi açısından, failin suçu ilk haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işleyip işlememesi önemlidir.

Suçun işlenme biçimindeki hususiyetler, toplumda meydana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanını rencide edici niteliği, uzun bir süre kaçak oluşu ve duruşmadaki hal ve hareketleri nazara alındığında takdiri indirime müstehak görülmeyen sanık lehine, hak etmediği için takdiri indirim yoluna gidilmemiştir.”



JET HIZIYLA ONAMA



Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde yapıldı. Daire, verilen hükmün onanmasına hükmederek, temyiz taleplerinin reddine karar verdi.