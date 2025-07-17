×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

HAKMAR ve TATBAK'a operasyon: Zeki Doruk'un evinin kasasından vasiyetname çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Zeki Doruk#HAKMAR#TATBAK
HAKMAR ve TATBAKa operasyon: Zeki Dorukun evinin kasasından vasiyetname çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 17:31

FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik 9 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zincir market sahibi Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetname çıktı.

Haberin Devamı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

HAKMAR ve TATBAKa operasyon: Zeki Dorukun evinin kasasından vasiyetname çıktı

MAL VARLIĞINI FETÖ'YE BIRAKMIŞ

Zeki Doruk'un, gözaltına alındığı sırada evinde şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olduğu kasası açıldı. Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile vasiyetname ve bir de dua çıktı. Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm mal varlığını FETÖ'ye bıraktığı yer aldı. Vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekatlarının da 'hizmet hareketi' adı altında FETÖ’ye verilmesi yer adı.

HAKMAR ve TATBAKa operasyon: Zeki Dorukun evinin kasasından vasiyetname çıktı

Duanın ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği 'tılsım' duası olduğu anlaşıldı. ''Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun'' diyen Doruk'un, Gülen’den aldığı 'tılsım' duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada sakladığı belirlendi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFETÖnün finans ayağına MİT operasyonu: 26 gözaltıFETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu: 26 gözaltı!Haberi görüntüle

19 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un, HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyım atanmıştı. Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Doruk’un 19 şirketine daha kayyım atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeki Doruk#HAKMAR#TATBAK

BAKMADAN GEÇME!