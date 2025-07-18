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HAKMAR ve TATBAK'a operasyon... Şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#FETÖ#Operasyon#Zeki Doruk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 09:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları öne sürülen HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

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19 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un, HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyım atanmıştı. Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile Doruk’un 19 şirketine daha kayyım atandı.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HAKMAR marketler zinciri ve TATBAK Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 23 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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#FETÖ#Operasyon#Zeki Doruk

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