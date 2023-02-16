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Haklarında yakalama kararı vardı, 2 müteahhit yaptıkları binaların enkazında can verdi

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#Diyarbakır#Deprem Bölgesi#Enkaz
Haklarında yakalama kararı vardı, 2 müteahhit yaptıkları binaların enkazında can verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 21:04

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da çöken 7 binada yaşamını yitiren 2 kişinin, haklarında yakalama kararı çıkarılan müteahhitlerden Celal İrkören’in Sözel Apartmanı’nda, Halil İpek’in ise Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, yıkılan 7 binadan 2’sinde enkaz ve arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı, yıkılan binalarla ilgili bazı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda 67 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yakalanarak gözaltına alınan 39 şüpheliden 15’i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 2’si savcılık ifadesi sonrası, 22 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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2 MÜTEAHHİT YAPTIKLARI BİNANIN ENKAZINDA ÖLDÜ

Deprem sonrası iddialar üzerine başlatılan soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 67 kişiden Celal İrkören'in yaptığı Sözel Apartmanı'nın, Halil İpek'in ise Dündar Apartmanı’nın müteahhidi olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda Celal İrkören'in Sözel Apartmanı’nda, Halil İpek'in ise Dündar Apartmanı'nın enkazında kalarak, yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Haklarında yakalama kararı vardı, 2 müteahhit yaptıkları binaların enkazında can verdi

SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

​Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma da devam ediyor. Deprem nedeniyle, Yenişehir ilçesindeki bir site ve Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ile Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ‘Deprem Soruşturma Bürosu’ tarafından bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve üç savcı görevlendirildi. 

Haklarında yakalama kararı vardı, 2 müteahhit yaptıkları binaların enkazında can verdi

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#Diyarbakır#Deprem Bölgesi#Enkaz

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