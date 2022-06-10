Haklarımızı hatırlattık

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Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol ile Prof. Dr. Mehmet Şahin, adalardaki mevcut durumu Hürriyet’e değerlendirdi.

Emekli Büyükelçi Oğuz Çelikkol:

“Yunanistan bu adaları 1960’ta silahlandırmaya başlamış. Bu adaların bir kısmı Yunanistan’a Lozan, bir kısmı da Paris Anlaşması’yla ama silahsızlandırılması şartıyla bırakılıyor. Burada Türkiye egemenlik sorununu vurguluyor. Türkiye bu sorunu BM’ye yazdığı mektupla ifade ediyor ve Yunanistan’ın adaları silahsızlandırmaması durumunda bu sorunun büyüyeceği mesajını veriyor. Yunanistan’ı Lozan ve Paris Anlaşması’na uyması konusunda uyarıyor. Uluslararası hukuk Türkiye’ye adaların egemenliğini sorgulama hakkı verdi.”

Prof. Dr. Mehmet Şahin:

“Türkiye’nin, Yunanistan’ın uzun süredir Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal etmesi dolayısıyla BM’ye gönderdiği iki mektup var. Türkiye kendi pozisyonunu BM’de kaydettirdi. Yunanistan bu ihlallerini daha ileri noktaya taşıma noktasında ısrar ederse, Türkiye de diplomasinin yanında elindeki diğer imkânları da kullanarak, buna izin vermeyeceğini en üst düzeyde hatırlatmış oldu. Diplomasinin yanında askeri gibi birçok imkânlarını kullanacağını Yunanistan’a deklare etmiş oldu.”