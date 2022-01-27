'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' ne demek?

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Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı dikkat çekiyor. Peki, 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' ne demektir? İşte, 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' anlamı hakkında bazı bilgiler

'HAKKINIZDA HERHANGİ BİR SINIFLANDIRMA SONUCU BULUNMAMAKTADIR' NE DEMEK?

Askerlik yerleri sonrasında adayların karşısına çıkan 'Hakkınızda herhangi bir sınıflandırma sonucu bulunmamaktadır' uyarısı bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Söz konusu uyarının sebebi askerlik yerinin henüz belli olmadığı ya da yanlış ekranlardan bakıyor olabilirsiniz. Askerliğe başlama yeri yani diğer bir adıyla acemi birliği o celp döneminde olmadığı için söz konusu "Hakkınızda Herhangi Bir Sınıflandırma Sonucu Bulunmamaktadır" şeklinde de uyarı alabiliyor olabilirsiniz.

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Aşağıdaki ekranların hepsinden sorgulamalarınızı gerçekleştirdikten sonra yine de sınıflandırma sonucunuz görünmüyorsa askerlik şubesinden bilgi alabilirsiniz.

YEDEK SUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YEDEK ASTSUBAY SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ER SINIFLANDIRMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ