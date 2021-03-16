Hakkında kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan firari Adana'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 yıl önce kaçan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özer O.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu Özer O.’nun, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Özer O., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Özer O., yakalandı. Özer O., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

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